Sicilia, 94enne sconfigge virus e torna a casa: Bartolomeo finisce sul TG1 [VIDEO]

Dopo una caduta, viene ricoverato in ospedale e scopre di essere positivo al Coronavirus. La storia di Bartolomeo.

Un’altra storia di speranza tutta siciliana, arriva dal borgo marinaro di Scicli. Non ha mai avuto paura Bartolomeo Manenti, un 94enne di Donnafugata, provincia di Ragusa, che ha sconfitto il Coronavirus ed è finalmente tornato a casa.

Ha scoperto di essere positivo al Covid-19 a marzo direttamente in ospedale, dove si trovava in seguito ad una caduta. Ha trascorso nell’ospedale di Modica quindici giorni ed è poi stato dimesso, senza aver mai mostrato i sintomi del virus. Adesso è accudito dalla figlia, anche lei ricoverata per il Coronavirus e dimessa, ma ancora in attesa di ricevere l’esito del terzo tampone.

Adesso che si trova a casa, Bartolomeo Manenti spera di sentire dire che il virus è stato finalmente sconfitto.