Crisi sanitaria: il video del medico siciliano che sta commuovendo la Cina

A fine marzo sono stato contattato dalla mia insegnante di cinese, Cristiana Girolimetto, perché una sua amica aveva intenzione di effettuare, dalla Cina, una donazione di dispositivi di protezione individuale ad un ospedale italiano. Cristiana ha pensato a me ed ho subito fornito contatti e indirizzo dell'ospedale dove sto svolgendo la mia formazione, l'Ospedale Sacco di Milano. Circa 10 giorni dopo il reparto di Pneumologia ha ricevuto la donazione di 10mila mascherine chirurgiche.Questo è il video di ringraziamento che i medici, infermieri ed operatori sanitari del reparto hanno inviato al donatore.La gentilezza è il motore del mondo.__________________At the end of March my chinese language teacher, Cristiana Girolimetto, reached out to me because a chinese friend of hers had the intention of donating personal protection equipment to an italian hospital. I gave her my contacts and the address of the hospital where I am currently doing my post graduation medical training, the Luigi Sacco Hospital in Milan.About 10 days later the department of Pneumology received the donation, consisting of 10.000 surgical masks.This video is the way doctors, nurses and healthcare assistants thanked the benefactor.Kindness makes the world go round.

Publiée par Giuseppe Croce sur Mardi 14 avril 2020