Delfini al porto di Cagliari: la natura si riprende i suoi spazi [VIDEO]

Delfini scovati nei pressi degli ormeggi del porto di Cagliari: un video ne racconta la bellezza.

“Il mondo sta meglio con noi in disparte“, è solo uno dei tanti commenti alle incredibili immagini dei delfini all’interno dell’area portuale sarda. In un video pubblicato in rete, infatti, si denotano chiaramente i mammiferi marini nei pressi degli ormeggi del molo, quasi ben felici di farsi immortalare dalle riprese amatoriali di un cittadino.

La pinna caudale a pelo d’acqua, i classici volteggi, l’inconfondibile verso e lo sguardo dolce sembrano enfatizzare ciò che molte volte è stato ribadito in queste settimane, ovvero come la natura stia cercando di riprendersi i suoi spazi.

Le città più pulite, smog e inquinamento al minimo storico, livelli di qualità dell’aria che rasentano la perfezione: non sono rare le immagini di flora e fauna che stanno dando un forte segnale all’uomo.