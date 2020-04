Catania, Anti-Covid Lab: via libera ai test sulle mascherine

Emergenza Covid 19, l’Istituto superiore di Sanità dà il via libera ai test su mascherine chirurgiche a uso medico dell’Anti-Covid Lab etneo.

Disco verde da parte dell’Istituto Superiore di Sanità per l’attrezzatura e la metodologia dei test messi a punto dall’Anti-Covid Lab per la valutazione dell’Effetto Batterio Filtrante (BFE) di mascherine chirurgiche ad uso medico in accordo con la norma UNI14683.

Il laboratorio per la verifica delle qualità funzionali di tessuti destinati alla realizzazione di mascherine e altri DPI per la prevenzione del contagio nell’emergenza Covid-19, promosso dall’Università di Catania e dai Laboratori Nazionali del Sud dell’Istituto di Fisica Nucleare, effettua tutte e tre le prove necessarie (BFE, pressione differenziale, sterilità) per la certificazione di mascherine chirurgiche ad uso medico “Tipo I” e “Tipo II”.

Grazie all’approvazione dell’Istituto superiore di Sanità, la struttura che ha sede presso il centro servizi Brit dell’Università (Bio-nanotech Research and Innovation Tower), sarà adesso in grado di rilasciare alle aziende che dovesse richiederlo, sottoscrivendo apposita convenzione, la relazione tecnica necessaria per la certificazione a norma UNI14638 (mascherine chirurgiche ad uso medico) da parte dell’Istituto.

“Ad oggi, in due settimane circa – spiega il prof. Salvatore Baglio, delegato del rettore alla Ricerca – abbiamo analizzato quasi duecento campioni di mascherine e tessuti ricevuti da aziende di tutte le dimensioni e sparse sul tutto il territorio nazionale, selezionando i materiali più promettenti e dando riscontro alle aziende che potranno decidere se proseguire il percorso di certificazione per uso medico o procedere verso la commercializzazione in autocertificazione per uso civile. Abbiamo ancora numerose richieste che cercheremo di evadere rapidamente, con i tempi consentiti dalle nostre risorse ed in funzione delle diverse priorità“.

Il laboratorio comincerà quindi a verificare l’interesse di quelle aziende che hanno già avuto un riscontro positivo dalle prime prove di BFE ed è pronto a ricevere le richieste da parte di altre aziende interessate, ma – sottolinea il prof. Baglio – l’attività di servizio al territorio già messa in atto in queste settimane e consistente nella valutazione qualitativa, a titolo gratuito, delle proprietà batterio filtranti (BFE), continuerà anche in questa seconda fase, per offrire ancora un servizio riteniamo utile ed importante sia nei confronti del tessuto produttivo locale e nazionale sia nei confronti della società in generale.

Per contattare l’Anti-Covid Lab è sufficiente compilare il form disponibile tramite il sito internet dell’Università di Catania, www.unict.it.

Test e analisi eseguibili

Test per la certificazione a norma UNI14683

– Effetto Batterio Filtrante.

Campionamento di aerosol con sistema di test a “impattore a cascata multi-stadio” per applicazione della normativa sui requisiti per maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili (EN-14683:2019).

– Traspirabilità. Misura della pressione differenziale

– Bioburden. Sterilità del package.

Altri test eseguibili presso la struttura BRIT & Anti-COVID Lab

– Caratterizzazione dei materiali, in particolare per le indagini di bagnabilità dei tessuti, necessarie per la valutazione della natura idrofobica/idrofilica per mezzo del metodo di misura della goccia sessile con strumento ottico, munito di dosaggio automatico di due liquidi test per la determinazione simultanea di angolo di contatto ed energia libera superficiale.

– Analisi morfologica dei materiali su scala micrometrica e sub micrometrica, ove richiesto, per mezzo di metodologie di microscopia a scansione elettronica (SEM).