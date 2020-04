Catania, vendeva sapone come disinfettante: denunciato dalla Guardia di Finanza

Denunciati 59 cittadini e 6 commercianti del catanese per violazione del decreto anti-covid; la Guardia di Finanza intensifica i controlli per il periodo pasquale.

La Guardia di Finanza di Catania ha controllato nella giornata odierna 774 persone e 496 esercizi commerciali, denunciando 59 cittadini e 6 commercianti per inottemperanza agli obblighi derivanti dal decreto sul contenimento della pandemia di Coronavirus. Tra questi, un commerciante di Trecastagni denunciato per fronde in commercio al quale sono stati sequestrati 161 flaconi di sapone venduto come disinfettante e biocida senza le dovute certificazioni.

Nel corso delle festività pasquali i controlli della Guardia di Finanza saranno intensificati, raddoppiando le forze presenti sul territorio ed incrementando sensibilmente il numero dei sorvoli degli elicotteri e delle crociere del naviglio del Corpo.