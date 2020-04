In seguito al nuovo decreto ministeriale, Sostare è stata prorogata fino al 13 aprile. Non si escludono ulteriori slittamenti in accordo con eventuali disposizioni nazionali.

Prorogata fino al 13 aprile la sospensione del pagamento del parcheggio sulle strisce blu della partecipata Sostare. Eventualmente, si disporranno ulteriori proroghe a seguito di nuovi decreti ministeriali.

Sospesa inoltre, fino al 30 settembre, la fatturazione in acconto per i clienti della categoria “commerciale”, dall’Azienda partecipata comunale Asec Trade, che si occupa dell’utenza Gas.