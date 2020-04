Cartoni Disney: cosa vedere sul nuovo servizio streaming Disney+?

Cartoni Disney: la piattaforma Disney+ è ufficialmente in tutte le case degli italiani. Ecco una lista di cosa si può guardare in streaming sulla nuova piattaforma: dai classici senza tempo dell'animazione ai film della Marvel.

Cartoni Disney: disponibile dallo scorso 24 marzo, la piattaforma streaming Disney+ in pochi giorni è diventata la favorita di tantissimi italiani. Effettivamente, essa offre a coloro che la guardano un vero e proprio mondo. Dai film d’animazione ai live action, passando per serie tv e produzioni Pixar, Marvel, National Geographic, Star Wars e Fox, chi si siede di fronte alla propria tv ha solo l’imbarazzo della scelta.

Ma sono presenti proprio tutti i titoli che un buon fan del mondo animato potrebbe ricercare? Vediamo insieme il catalogo della nuova piattaforma streaming, e la sua vastissima offerta, dai documentari ai film d’animazione.

Cartoni Disney: i film d’animazione

Sono veramente decine e decine i film d’animazione reperibili sulla nuova piattaforma streaming della multinazionale californiana. Chi si siede sul proprio divano per vedere un buon film, avrà solo l’imbarazzo della scelta. Perché non uno di quelli storici? Biancaneve, Cenerentola e i suoi sequel, la Bella Addormentata: principesse che hanno reso magici i momenti di moltissimi bambini.

Vi sono anche le loro “sorelle” più moderne: Rapunzel, Elsa e Anna di Frozen (solamente il primo film per ora), Oceania. Non mancano la grandiosità del Re Leone, i molteplici capitoli della storia di Winnie The Pooh, i 4 film del divertentissimo L’era glaciale; in elenco anche piccoli tesori come Il pianeta del tesoro, I Tre Caballeros, e Atlantis – L’impero perduto.

I live action

Da qualche anno a questa parte, l’impero Disney ci sta abituando a vedere le proprie produzioni sotto un nuovo punto di vista: quello dei live action. Ecco che così abbiamo modo di rivedere il Re Leone, o Aladdin, o ancora Alice in Wonderland; per non parlare de Il Libro della Giungla, o La Bella e la Bestia. Titoli che ci hanno già fatto sognare una volta da vedere in modo nuovo, speciale.

Ma non mancano altri titoli emozionanti, contenuti che non sono rifacimenti del passato. Si parla di casi come quello de Le Cronache di Narnia, o di Maleficent, o dell’immortale serie dei Pirati dei Caraibi. Vi sono poi titoli che hanno fatto la storia: Tre scapoli e un bebé, ad esempio, o Tutti Insieme Appassionatamente, in cui recita la perfetta Julie Andrews, la Mary Poppins il cui film e il reboot degli scorsi anni sono ovviamente presenti nel catalogo.

Serie TV

Gli amanti dello streaming non rinunceranno di certo alle serie TV. Ecco perché, su Disney+ ve ne sono a bizzeffe. Spopola da diversissimo tempo il dolcissimo Yoda presente in The Mandalorian, che chiunque potrà guardare, adesso, sulla piattaforma streaming. Non mancano anche ritorni di grandi classici, come la serie basata su High School Musical, arrivata alla sua seconda stagione.

Novità importantissima per tutti i true believers della Marvel, però, sono senza dubbio le serie legate alla grande casa dei supereroi. In arrivo saranno, infatti, Loki, WandaVision, infine The Falcon and the Winter Soldier. Insomma, ce n’è un po’ per tutti, senza dimenticare nessuno. Una cosa è certa: una volta di fronte a Disney+, non si potrà che rivivere la propria infanzia, scoprire tesori nascosti o godersi una nuova serie che saprà solo stupire chi la guarda.