Covid-19 in Sicilia, salgono ancora i contagi: i dati della Regione

Covid-19 in Sicilia: l'aggiornamento nel bollettino quotidiano della Regione per la giornata di oggi, martedì 31 marzo.

Come ogni giorno, arrivano puntuali i dati del Coronavirus in Sicilia comunicati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Nella giornata di ieri si è visto un nuovo aumento di casi in provincia di Catania, dopo che i due giorni precedenti avevano fatto registrare una crescita più stazionaria. Nel complesso, però, nel bollettino delle 18 i contagi in Italia sono risultati considerevolmente diminuiti rispetto ai giorni precedenti, con oltre mille casi in meno. Questi i dati di oggi, martedì 31 marzo.

I tamponi effettuati in totale sono stati 15.634 e di questi sono risultati positivi 1.647, con un aumento di 92 unità rispetto a ieri; risultano ancora contagiate 1.492 persone (+84). Sono ricoverati 575 pazienti (+16 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (-3), mentre 917 (+68) sono in isolamento domiciliare I guariti sono 74 in totale (+3) dall’inizio della terapia, mentre purtroppo si registrano altri 5 deceduti, per un totale di 81 morti.

Coronavirus in Sicilia: il confronto con i dati di ieri

Dall’inizio dei controlli, nella giornata di ieri i tamponi effettuati sono stati 14.758. Di questi sono risultati positivi 1.555, mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.408 persone (+78). Sono ricoverati 559 pazienti (+37 rispetto a ieri), di cui 75 in terapia intensiva (+4), mentre 849 (+41) sono in isolamento domiciliare, 71 guariti (+6) e 76 deceduti (+11).

INFOGRAFICHE ELABORAZIONI DI LIVEUNICT