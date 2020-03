Coronavirus in Sicilia: tre medici positivi a Enna

Il contagio del personale medico sarebbe avvenuto per dei contatti con una paziente trasferita in ospedale, senza aver prima eseguito il tampone. La Procura di Enna indaga per epidemia colposa.

Nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, precisamente ad Enna. Si tratta ancora una volta di personale medico contagiato da pazienti affetti da Covid-19.

Tre medici del reparto di Medicina dell’ospedale Umberto I di Enna sono risultati positivi al Coronavirus dopo essere stati a contatto con una paziente deceduta, trasferita da Enna a Piazza Armerina. Sembrerebbe che la donna sia stata spostata senza aver effettuato alcun tampone. La Procura di Enna ha sequestrato la cartella clinica della donna e ha aperto un fascicolo per epidemia colposa.

Il direttore generale dell’Asp, Francesco Iudica, ha dichiarato che accorperanno in un unico reparto i pazienti con Covid-19 ricoverati in ospedale, così da liberare medici e infermieri che sostituiranno i medici positivi al tampone.