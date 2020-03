Coronavirus, a Catania prolungate le strisce blu gratuite

Il Comune di Catania annuncia un prolungamento alla sospensione dei parcheggi, adeguandosi a quelle che sono le più recenti disposizioni governative.

In seguito all’emanazione dell’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo, il comune di Catania annuncia la sospensione del pagamento dei parcheggi sulle strisce blu fino al 3 aprile. Una decisione, quella del capoluogo etneo, che si adegua quindi alle più recenti disposizioni governative, garantendo a chi dovrà spostarsi per esigenze lavorative di non pagare la tariffa sul parcheggio.

Già con il decreto del 12 marzo, le attività comunali Sostare e Multiservizi avevano già sospeso gran parte del servizio in house. Adesso è ufficiale, la sospensione del pagamento per gli stalli di parcheggio durerà fino alla data predisposta dal Governo come scadenza del vigente decreto, emanato per il contenimento dei contagi.