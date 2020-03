Coronavirus, in Sicilia sbarchi senza autorizzazione: l’ira di Musumeci

La denuncia arriva su Facebook dal presidente della Regione Musumeci: sbarchi non autorizzati si sono verificati nella notte in Sicilia.

Sbarchi non autorizzati ieri sera a Messina. A denunciarlo, su Facebook, un post del presidente della Regione Nello Musumeci, il quale ha espresso rabbia e sgomento nei confronti di quanto stava accadendo:

“Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate – ha scritto Musumeci –. Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello!”.

Sui social si diffonde subito la rabbia e un’ora dopo, con un altro post, Musumeci aggiunge: “Ho appena avuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo Stretto. Possono passare, alla luce del provvedimento nazionale, SOLO i pendolari che svolgono servizio pubblico, come sanitari, forze armate e di polizia. BASTA. Stiamo facendo sacrifici enormi e bisogna dare certezze a tutti i cittadini che questa fase è seguita con impegno”.