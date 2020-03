Coronavirus, domani supermercati chiusi: oggi assalto a Catania [FOTO]

Domani i supermercati dovranno restare chiusi: sono queste le nuove misure predisposte da Musumeci. Nel frattempo, oggi a Catania, la gente prende d'assalto i supermercati.

Nuovo assalto ai supermercati di Catania, a seguito della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Musumeci per contenere il contagio nell’Isola. A partire da domani, infatti, tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, a eccezione delle farmacie di turno, dovranno restare chiusi la domenica.

Fin dalle prime ore di questa mattina, perciò, moltissime persone hanno cominciato a mettersi in fila per entrare nei supermercati della città. Lo dimostra una foto inviata da un lettore alla nostra redazione: una lunga fila di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza imposta, si trova attualmente in coda. Secondo altre testimonianze sul web, la situazione sarebbe identica in gran parte dei supermercati.