Coronavirus, a Catania via a sanificazione edifici comunali: il calendario degli interventi

Sono in corso gli interventi di pulizia straordinaria e di sanificazione degli edifici che ospitano gli edifici comunali. Ecco il calendario di tutti gli interventi di sanificazione previsti dall'amministrazione comunale.

Proseguono a ritmo serrato le operazioni di disinfezione e sanificazione di tutti gli uffici comunali, oltre una quarantina di plessi complessivamente, già iniziate lo scorso mercoledì, su disposizione del sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore Fabio Cantarella al fine di prevenire e contrastare il rischio di contagio da Coronavirus. I servizi ai cittadini e le attività degli uffici, chiusi durante gli interventi di igiene, continueranno a essere prestati dai dipendenti che lavorano in modalità smart working, con un ampio spettro di attività accessibili on line e indicate sul sito web del Comune di Catania.

Gli operatori della direzione Ecologia e Ambiente hanno già effettuato i primi interventi disifenstanti all’interno delle circoscrizioni II, III, con gli uffici della Protezione civile, IV, V e VI e inoltre nei i locali di palazzo degli Elefanti, delle direzioni Politiche per l’Ambiente in via Pulvirenti, Ragioneria generale di palazzo dei Chierici, Sistemi informativi e-government e smart city in piazza San Domenico, Urbanistica in via Biondi, Lavori pubblici via Tasso, I circoscrizione con Affari legali-Avvocatura.

Oggi l’attività di sanificazione riguarda le direzioni Attività produttive in via di Sangiuliano, Risorse umane in piazza Gandolfo, Politiche sociali e famiglia via Dusmet e via Fiorita, Patrimonio e Partecipate via monte S. Agata e via S. Agata.

Sabato le squadre dell’Ecologia si sposteranno nelle direzioni Servizi demografici e Decentramento in via La Marmora, Pubblica Istruzione via Leucatia, Politiche comunitarie, fondi strutturali, politiche energetiche, Sport, piazza Stesicoro, Polizia municipale piazza Spedini, vie Palermo-Ungaretti, Autoparco.

Lunedì 23 sarà la volta dei musei civici e della chiesa S. Nicolò l’Arena e dei Sistemi informativi di piazza San Domenico.

Il calendario a partire dal 28 marzo prevede: direzione Manutenzioni e manutenzione strade in via Antonino di Sangiuliano 293 e via Gorizia 40, via Palermo 541 e via Maroncelli, uffici Stadio Massimimo, piazza Spedini, ufficio Ergonomia, via San Giuseppe la Rena 151, ufficio programma Animali via Padre Angelo Secchi 10, ufficio Vigili urbani via Antonio Cagini 3, Palazzo Platamone via Vittorio Emanuele 121, ex scuola Monterosso via Leucatia 70, uffici del Giardino Bellini, piazza Roma 1, chiesa San Nicolò l’Arena piazza Dante, magazzino ecomomale, via Tomasi di Lampedusa 31, centro sociale via Messina 304/B, bureau Turismo via Vittorio Emanuele 172, centro direzionale nettezza urbana zona industriale 18^ Strada, uffici presso centro Porte di Catania, palazzina Gioieni via Etnea 603, palazzo Gravina Cruyllas piazza San Francesco di Assisi 3, Polo archivistico via San Giuseppe la Rena, Cibalino via Ferrante Aporti, ex Cinema Concordia via Plaja 43, ex convento Santa Chiara via Transito 58, ex mercato ittico via Cristoforo Colombo, biblioteca via Etnea 782, biblioteca civica e Ursino Recupero, biblioteca civica Vincenzo Bellini via di Sangiuliano 307, biblioteca Vincenzo Bellini via Passo Gravina 19, boschetto della Playa, Castello Ursino.