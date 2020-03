Coronavirus, in Sicilia attivo conto corrente per raccolta fondi

Come ulteriore azione per combattere il Coronavirus in Sicilia, la Regione, assieme alla Protezione Civile Regionale, ha attivato un conto corrente per le donazioni.

La lotta contro il Coronavirus, in Sicilia, si fa sempre più dura. Così, la Regione Siciliana, d’accordo con la Protezione Civile Regionale, ha scelto di attivare un conto corrente, a disposizione di chi voglia aiutare con una donazione di qualsiasi entità l’Isola a combattere contro l’epidemia, che cresce di giorno in giorno.

La Protezione Civile Regionale, una volta raccolti i fondi, li dividerà tra gli acquisti di dispositivi di protezione individuali, attrezzature per i reparti di terapia intensiva e presidi ospedalieri. Le donazioni, per chi fosse interessato, vanno versate sull’IBAN: IT65X0100003245515200006188, intestato a Pr.R.Sicilia S.Att.0.630-639-20. La causale è: “donazione emergenza Coronavirus”.