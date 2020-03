CALCIO CATANIA – Altra vittoria, stavolta sul Bisceglie: goal e pagelle [VIDEO]

Tre punti strappati via in un campo in pessime condizioni: ancora una vittoria per il Calcio Catania, che accorcia in classifica e si salva matematicamente.

Terza vittoria consecutiva per gli uomini di mister Lucarelli che, dopo aver superato Picerno e Vibonese, si è imposta con una rete di scarta sul complicato campo di Bisceglie. Quest’ultimo, infatti, si è rivelato ai limiti dell’impraticabilità, somigliando più ad un campo di patate piuttosto che ad un rettangolo verde per il gioco del calcio.

La firma sui tre punti l’ha siglata uno degli ultimi arrivi del mercato di riparazione di gennaio, ovvero l’ex Reggina Ciccio Salandria. In un magistrale contropiede, orchestrato con più di qualche difficoltà da Di Molfetta, dovuto alle imperfezioni del campo che facevano saltellare la palla, il centrocampista rossazzurro ha lasciato partire un bel tiro dal limite dell’area, non lasciando scampo al neo entrato e giovanissimo Messina.

“Un campo non idoneo per qualsiasi partita di calcio di qualsiasi categoria“, è stato categorico a fine partita mister Cristiano Lucarelli. “Troppe volte contro il Bisceglie siamo stati beffati all’ultimo respiro, basti guardare anche la gara d’andata al Massimino. Oggi ero convinto che la squadra potesse portar via i tre punti, nonostante c’aspettavamo il tutto per tutto della squadra pugliese negli ultimi minuti di gioco. Fortunatamente, a parte un’occasione nel finale, non siamo mai andati in affanno. Oggi ci siamo matematicamente salvati e quindi adesso affronteremo le prossime gare con lo spirito e la voglia di divertirci“, ha chiosato il tecnico toscano.

PAGELLE CALCIO CATANIA

FURLAN 6; PINTO 6.5, SILVESTRI 7, MBENDE 7, CALAPAI 6.5; SALANDRIA 7, VICENTE 6.5 (BIAGIANTI 6); CAPANNI 6.5 (BIONDI 6), CURCIO 6, DI MOLFETTA 6.5 (MANNEH 6); BELECK 6 (ESPOSITO S.V.); ALL. LUCARELLI 7