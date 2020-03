Coronavirus, a Catania incontri coi negozianti per tutelare salute ed economia

L'incontro promosso al fine di individuare misure per contemperare la tutela della salute pubblica con la salvaguardia dell'economia cittadina.

L’assessore alle Attività produttive, Ludovico Balsamo, nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’ordinanza del Sindaco n. 33 del 04 marzo 2020, ha programmato incontri con le organizzazioni di categoria mirate a individuare misure concrete per contemperare la tutela della salute pubblica con le esigenze di salvaguardia dell’economia cittadina.

A fini precauzionali per ridurre il più possibile ogni rischio di contagio, l’assessore invita gli esercenti a predisporre un avviso da affiggere nei propri locali che sulla base delle prescrizioni diffuse dall’Organizzazione mondiale della Sanità e dalle istituzioni, raccomandi al personale dipendente e alla clientela di evitare contatti come le strette di mano, mantenere le distanze di almeno un metro e a garantire presso i propri esercizi soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.