Presso l'aeroporto di Catania sono in corso controlli di routine per evitare di diffondere il contagio da Covid-19.

Controlli in corso all’aeroporto di Catania in merito all’emergenza Covid-19: la pagina Facebook dell’aeroporto ha comunicato che si sta procedendo al controllo della temperatura corporea dei passeggeri, tramite termometro laser o termoscanner. Tutti i voli, da e per tutte le destinazioni, sono confermati e regolari.

Nel frattempo, confermato il primo caso positivo di paziente contagiato dal Covid-19 a Catania.