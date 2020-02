L'uomo è ricoverato al Garibaldi in gravi condizioni: la Questura etnea sta indagando al momento sulle cause del tentato omicidio.

Tentato omicidio tra le province di Catania e Siracusa. Un 36enne, G.S., è stato ferito all’addome da un colpo di fucile un 36enne e si ritrova adesso ricoverato per le gravi ferite riportate al Garibaldi. L’uomo sarebbe stato aggredito tra le campagne della Piana di Catania, in nottata, nella contrada Arcimusa, in territorio di Lentini (Sr).

Sul movente indaga la Questura di Catania, che al momento non esclude alcuna pista.