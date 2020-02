Sicilia, chiusura vicina per dieci agenzie Unicredit: due in provincia di Catania

Imminente la chiusura per dieci sedi Unicredit in Sicilia. Per il segretario di coordinamento di Uilca Unicredit Spa, Rosario Mingoia si tratta di esuberi troppo pesanti, su cui è difficile intavolare delle trattative con l'azienda.

Unicredit potrebbe presto chiudere dieci filiali in Sicilia. È quanto denunciano le segreterie nazionali della Uilca, della Fabi, della First, della Fisac e di Unisin, che hanno scritto nel corso della giornata di ieri all’azienda manifestando la propria indignazione per l’imminente chiusura di 62 sedi in tutta Italia, di cui ben dieci nell’Isola.

Tra le dieci agenzie che scompariranno, due sono in provincia di Catania: si tratta delle filiali di Aci Catena e Militello in val di Catania. Le altre chiusure imminenti, invece, toccheranno le agenzie di Palermo via Dante, Agrigento via Imera, Caltanissetta Don Minzoni, Naso (Me), Caltavuturo, Camporeale, Modica Regina Margherita, Santa Ninfa e lo sportello distaccato di Marianopoli (CL).

Secondo il segretario di coordinamento di Uilca Unicredit Spa, Rosario Mingoia, si tratta di tagli ed esuberi troppo pesanti, a cui si aggiungerebbe anche l’azzeramento delle ferie dei dipendenti entro l’anno in corso.