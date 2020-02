Tenta di uccidere il figlio 17enne per una sigaretta: arrestato uomo nel catanese

Il padre si è avventato sul giovane provocandogli un edema cerebrale: aveva problemi con l'abuso di alcool e precedenti accuse di maltrattamenti in famiglia.

Arrestato il 43enne di Riposto accusato di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio del proprio figlio 17enne. L’uomo, adesso recluso nel carcere di Catania Piazza Lanza, che recentemente aveva iniziato a fare abuso di sostanze alcoliche, aveva tentato di strangolare il figlio 17enne.

Quest’ultimo, recatosi all’ospedale di Acireale con un edema alla regione cervicale sinistra, ha raccontato tutto ai medici: il giovane, addormentatosi sul divano, era stato svegliato dal padre, il quale pretendeva che gli facesse una sigaretta. Al suo rifiuto, il genitore gli ha stretto le mani al collo nel tentativo di soffocarlo. L’intervento della zia paterna, che vive nella stessa casa, ha salvato il ragazzo; la donna ha anche confermato ai carabinieri la versione del 17enne che è stato così allontanato da casa.

Dalle indagini è emerso che il 43enne era già stato accusato per maltrattamenti sulla madre e sul fratello fino al 9 settembre scorso e per lesioni aggravate nei confronti della sola madre in data 27 giugno 2019. I maltrattamenti sul minore, a detta della stessa vittima, non erano mai stati violenti, ma si trattava solo di liti verbali.