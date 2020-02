Concorso scuola: saranno valutate le competenze linguistiche

Concorso scuola: anche la lingua inglese rientrerà nella valutazione delle competenze dei candidati. Tutte le informazioni su ciascun bando di concorso.

Concorso scuola

Preoccupazione, in questi giorni, per le sorti del concorso scuola. Gli aspiranti docenti temono che i bandi di concorso a cattedra siano messi a rischio dagli scontri tra Miur e sindacati. Nel corso di un tavolo tecnico del 30 gennaio, infatti, non sono stati trovati accordi in merito al reclutamento degli insegnanti. La maggior parte delle richieste dei sindacati, riguardo al concorso scuola straordinario e al concorso scuola ordinario, sono state rifiutate. Il Miur, tuttavia, fa sapere che la stesura dei bandi non subirà una battuta d’arresto. Nel frattempo, gli aspiranti docenti si preparano per affrontare le prove. Prove che – come si prevedeva – punteranno a valutare, oltre alle competenze specifiche dei docenti, anche quelle linguistiche.

Concorso scuola: ci saranno domande di lingua

Non c’è concorso in cui ormai non si testi la competenza linguistica dei candidati. Anche il concorso docenti non sarà da meno: la lingua su cui verranno posti dei quesiti è l’inglese. Anche su questo punto, i sindacati avevano avanzato una richiesta diversa: far scegliere ai candidati un’alternativa tra le 4 lingue comunitarie maggiormente diffuse. Dal ministero fanno tuttavia sapere che “l’accertamento delle competenze linguistiche, previsto nell’ambito di tutte le procedure concorsuali, è stato limitato alla lingua inglese in virtù del novellato articolo 37 del d. lgs. 165/2001. Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (successivo al d.lgs. n. 59/2017), ha infatti sostituito, in via generale e per tutte le pubbliche amministrazioni, all’accertamento “ di almeno una lingua straniera” quello della sola lingua inglese”.

Concorso scuola: come avverrà l’accertamento delle competenze

Come riportato su Orizzonte scuola, per ognuno dei 3 bandi in uscita sono previste delle domande che serviranno a valutare la reale competenza linguistica dei candidati. Nel concorso infanzia e primaria, un quesito sarà riservato alla lingua inglese; nel concorso scuola straordinario saranno 5 su 80 le domande riservate alla lingua inglese; nel concorso scuola ordinario, le domande potranno essere presenti sia nella prova preselettiva (qualora ci fosse) sia nella prova orale. Il livello richiesto, per tutti i concorsi, sarà il B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.