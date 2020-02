Crollo palazzina a Catania: transennata la zona per il passaggio di Sant’Agata

Il crollo della palazzina in centro a Catania non impedirà il passaggio della Patrona di Catania dalle vie interessate: il Comune corre ai ripari.

Arrivano nuove disposizioni per garantire la sicurezza dei fedeli nel corso della processione del giro esterno della giornata di oggi. Infatti, il fercolo di Sant’Agata nel giro esterno serale transiterà in sicurezza nella zona del crollo della palazzina avvenuto due settimane addietro.

Su disposizione del capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro, stamattina è stata transennata l’area tra Via Castromarino 11 e 13, Via Plebiscito 827 e 833 e via Fiorentino 12, così da evitare rischi per devoti e pedoni in transito. La strada risulterà quindi più stretta del solito; tuttavia, in questo modo la sicurezza dovrebbe essere garantita malgrado l’alto afflusso di gente che sicuramente si presenterà per l’evento.