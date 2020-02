Allerta Coronavirus per la festa di Sant’Agata, il Comune: “Fake news”

Il Comune di Catania smentisce la notizia di un provvedimento per contrastare la diffusione del Coronavirus durante i festeggiamenti dedicati a Sant'Agata.

Fake news sui festeggiamenti di Sant’Agata a Catania e il Coronavirus. Il Comune di Catania fa sapere che una catena di messaggi via whatsapp ha fatto circolare la notizia di “presunte determinazioni dell’Amministrazione Comunale come misura di contrasto e prevenzione alla diffusione del Corona Virus” in merito alle imminenti festività agatine.

L’Amministrazione parla di fake news e “smentisce categoricamente la fondatezza dei contenuti del messaggio stesso, da ritenere del tutto arbitrari e falsi”. La segnalazione della notizia è stata inviata anche alla Polizia Postale.