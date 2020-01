UNICT – Inaugurazione a.a. 2019-20 al Teatro Bellini: prenotazioni online per studenti

Venerdì 31 gennaio 2020, presso il Teatro Massimo Bellini di Catania, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019-20. Da oggi attiva la prenotazione dei posti.

Venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 19, al Teatro Massimo Bellini di Catania, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019-20 dell’Università di Catania, il 585° dalla fondazione dell’Ateneo etneo. Ospite di prestigio della cerimonia sarà Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern di Ginevra.

Per partecipare alla cerimonia, gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo che non fanno parte delle delegazioni dei dipartimenti e delle strutture didattiche, degli organi e delle autorità accademiche, possono prenotarsi online, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il sistema di prenotazione online sarà attivo da giovedì 23 a martedì 28 gennaio. Una volta effettuata la prenotazione, il sistema invierà un’email di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato.

Possono prenotarsi tutti gli studenti di primo, secondo e terzo livello regolarmente iscritti a un corso di studio dell’Università di Catania. I posti in galleria saranno assegnati in ordine di prenotazione e l’ingresso in teatro sarà consentito solo dalle ore 18:30 alle ore 19:00.