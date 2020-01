Stasera in TV: “Juventus-Roma” e “Jason Bourne”

La nostra rassegna sui migliori programmi che potrete trovare stasera in TV.

Juventus – Roma [Rai 1, ore 20:45]: in diretta dall’Allianz Stadium di Torino la seconda partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida che negli anni ’80 ha messo in palio spesso lo scudetto e che vedrà le due squadre contendersi in una partita secca l’accesso alle semifinali del trofeo nazionale.

Jason Bourne [Italia1, ore 21:25]: Nicky Parsons, ex-agente della CIA, si infiltra in un ritrovo di hacker a Reykjavik per penetrare nei segreti dell’intelligence statunitense. Così facendo recupera quello che forse è il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, uomo trasformato in una sorta di macchina omicida in seguito a un esperimento della CIA. Nicky riesce a contattare Bourne, datosi alla macchia, e l’incontro tra i due attira subito le attenzioni dei vertici di Langley, determinati a eliminare entrambi.

La ragazza del treno [Rai 4, ore 21:15]: Devastata dal recente divorzio e incapace di accettare la fine del matrimonio e il tradimento dell’ex marito, Rachel comincia ad osservare, trasformandola in una vera e propria ossessione, la coppia apparentemente perfetta che vive in una casa che vede ogni giorno dal treno che la porta al lavoro. Fino a quando, una mattina scorge dal finestrino una scena che la sconvolge e si trova improvvisamente coinvolta in un caso misterioso e sconcertante.

La custode di mia sorella [La5, ore 21:20]: Anna, una ragazzina di tredici anni, é convinta che i suoi genitori l’abbiano concepita con l’unico scopo di avere una donatrice sana e compatibile per sua sorella malata di leucemia. Dopo aver adempiuto alle numerose richieste per la donazione di cellule staminali, sangue e midollo osseo, Anna, alla richiesta di donare un rene, inaspettatamente porta i suoi genitori in tribunale.