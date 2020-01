Metro Catania: annunciato abbonamento speciale per la festa di Sant’Agata

Il nuovo biglietto permette di godere dei servizi della Metropolitana di Catania a prezzo scontato in occasione delle festività agatine. Tutte le info al riguardo.

Con l’avvicinarsi di Sant’Agata anche la Metropolitana di Catania lancia la sua campagna speciale per celebrare la patrona cittadina. Come pubblicato sulla pagina Facebook dell’Fce, infatti, anche quest’anno è attivo l’AgataTicket, lo speciale biglietto che permetterà di raggiungere la festa in centro in modo veloce ed economico.

Acquistando il mini abbonamento Metro al prezzo speciale di € 5,00, si potrà usufruire di tutti i servizi della Metropolitana di Catania da sabato 1 febbraio a giovedì 6 febbraio 2020. Gli utenti, quindi, potranno viaggiare a bordo della metro per sei giorni con accesso tramite varco prioritario posizionato nella stazione metro Stesicoro, utilizzare i parcheggi Milo e Santa Sofia e il servizio del Metro Shuttle, che di recente ha anche incrementato le proprie corse. Infatti, i parcheggi Milo e Santa Sofia e il servizio Metro Shuttle dell’Fce saranno operativi durante gli orari di servizio della Metropolitana.

L’AgataTicket 2020 sarà acquistabile da lunedì 27 Gennaio presso le stazioni metro di Nesima, Milo e Stesicoro e la biglietteria di Borgo.