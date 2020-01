UNICT – A Villa Citelli convegno su BioEconomia ed economia circolare

Il tema sarà La bioeconomia e l’economia circolare come leve di sviluppo territoriale, legato al tema delle regioni sostenibili.

Andrà in scena martedì alle 8:30 nell’auditorium di Villa Citelli (Via Tomaselli 31 – Catania) il roadshow nazionale del BioInItaly – Investment Forum 2020, evento dedicato a ricercatori, imprese e aspiranti imprenditori, in programma a Milano il 2 aprile.

Il tema sarà La bioeconomia e l’economia circolare come leve di sviluppo territoriale, legato al tema delle regioni sostenibili. La tavola rotonda ha l’obiettivo di favorire un confronto proprio sul tema delle opportunità offerte alla Sicilia dalla bioeconomia e dall’economia circolare, per arrivare a un vero e proprio piano strategico regionale, considerata anche la recente apertura di un centro di Bioeconomia proprio a Catania.

Si confronteranno industriali, ricercatori, rappresentanti del Cluster nazionale della Chimica verde SPRING, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che ha messo l’economia circolare al centro della propria azione di sostegno alle imprese, rappresentanti del governo regionale.

L’obiettivo sarà pervenire a un documento condiviso, come punto di partenza di un piano regionale di sviluppo.