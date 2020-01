Stasera in TV, Alberto Angela a Catania: tra il Monastero e Palazzo Biscari

Dal Monastero dei Benedettini alla Bibbia "più bella e preziosa che si conosca", passando per Palazzo Biscari e raccontando di Vincenzo Bellini: Alberto Angela sbarca a Catania con "Meraviglie, la penisola dei tesori".

Andrà in onda questa sera su Rai1 la nuova puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, grandissimo successo firmato e targato da Alberto Angela. A partire dalle 21.25 di sabato 18 gennaio, il divulgatore scientifico farà fare un viaggio ai suoi telespettatori partendo da Nord verso Sud, per sbarcare tra le meraviglie Catania.

Iniziando il suo viaggio dal Duomo di Milano, con l’ospite d’eccezione Roberto Bolle, la puntata proseguirà nel Parco Nazionale d’Abruzzo, per poi finire proprio nell’isola siciliana. Come anticipato dallo stesso conduttore televisivo, “ci sposteremo in Sicilia, a Catania, per esplorare ed ammirare due grandi protagonisti della città: l’immenso monastero dei Benedettini con la sua incredibile biblioteca (che emozione sfogliare per voi la Bibbia più bella e preziosa che si conosca) e Palazzo Biscari, un gioiello barocco unico“.

Ospite di Meraviglie, in questo caso, sarà il catanese “Mario Biondi con il calore della sua voce e dei suoi ricordi a parlarci di Catania. Incontreremo anche un altro protagonista della musica: Vincenzo Bellini, le cui parole riprenderanno vita grazie alla bella interpretazione di Riccardo Maria Manera“.