Imparare il tedesco: a Catania arriva il corso intensivo di due mesi

In partenza a Catania un corso intensivo per imparare la lingua tedesca, in due mesi con insegnante madrelingua.

L’anno appena iniziato porta con sé nuovi obiettivi da raggiungere e nuove sfide, tra questi potrebbe esserci sicuramente il voler imparare un nuova lingua per creare opportunità di impiego, sia nella propria città che all’estero. Una delle lingue più richieste nel mondo del lavoro è il tedesco, un idioma che abbraccia a ventaglio molti settori del campo industriale e di quello turistico. Il tedesco è la lingua più parlata d’Europa e questo permette di accedere a un bagaglio di possibilità più ampio e redditizio.

Appartenendo al filone germanico, presenta non poche complessità a livello morfologico e sintattico. Per poter acquisire pienamente la lingua è necessario uno studio continuo e mirato, accompagnato da docenti madrelingua che sappiano indirizzare gli aspiranti germanisti, in un percorso didattico funzionale all’inserimento nel mondo del lavoro.

Nella città di Catania ciò è possibile grazie alla presenza del Campus Athena, leader nella didattica linguistica, che da dieci anni ha in organico docenti professionisti madrelingua certificati nell’insegnamento. Il Campus Athena inaugurerà a fine gennaio un corso intensivo di lingua tedesca della durata di 80 ore, distribuite in 9 settimane, con lo scopo di raggiungere il livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Gli orari flessibili e la posizione strategica del Campus (in pieno centro storico a Catania) permetteranno di perseguire nello studio con stimolo e senza ostacoli di tempo e spazio.

Per poter conoscere tutti i dettagli dell’offerta, per l’occasione gli interessati potranno partecipare gratuitamente all’Open Day di giovedì 23 gennaio 2020 in via Spadaccini 16. Durante l’evento, sarà possibile assistere alle lezioni prova non solo della lingua tedesca, ma anche delle altre lingue che sono oggetto di insegnamento del Campus:

dalle ore 19:00 alle ore 19:30 classe di arabo;

dalle ore 19:15 alle ore 20:00 classe di inglese;

dalle ore 19:15 alle ore 20:15 classe di tedesco;

dalle ore 19:30 alle ore 20:30 classe di spagnolo.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria didattica al numero 095/2166627 o all’indirizzo email info@centrodidatticoathena.it.