UNICT – Tirocini all’estero: pubblicati i bandi Maeci – Crui e Erasmus Mobility Network

Nuove possibilità di tirocinio per gli studenti Unict desiderosi di svolgerlo all'estero: sono online i bandi di tirocinio Erasmus e Maeci - Crui.

Sono stati pubblicati oggi due bandi 2020 per i tirocini con programma Erasmus+ o tramite Maeci – Crui. I due bandi pongono obiettivi e scadenze diverse: analizziamoli dunque nel dettaglio.

Il bando Maeci – Crui

Il nuovo bando Maeci-Miur-Fondazione Crui propone 400 tirocini curriculari in rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale dislocati in 215 sedi diplomatiche.

Gli studenti potranno svolgere ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. Possono accedere tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico.

I tirocini si svolgeranno dai primi di maggio ai primi di agosto del 2020 con possibilità di proroga per un ulteriore mese. Il tirocinio dà diritto ad un rimborso mensile di 300 euro e al riconoscimento di 1 CFU per ogni mese di attività. Le candidature saranno aperte fino al 10 febbraio 2020; per maggiori informazioni ci si può rivolgere al dottor Alessandro Foti, referente all’Ufficio Mobilità Internazionale.

Tirocinio Erasmus Mobility Network

Tramite il consorzio Erasmus Mobility Network, è stato pubblicato il bando per l’attribuzione di 20 borse di mobilità Erasmus+ per tirocinio, riservate a studenti iscritti all’Università di Catania. Potranno parteciparvi studenti di qualsiasi anno di corso e indirizzo di studio iscritti al 1°, 2° o 3° ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca).

Le mobilità sono realizzabili in uno dei 28 Paesi dell’Unione o in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus+ (Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia). Il bando finanzia periodi di tirocinio della durata minima di 2 mesi (max 3 mesi). Le attività all’estero potranno realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 maggio 2021.

Vi sarà tempo per candidarsi fino al prossimo 8 febbraio 2020.