UNICT – Inaugurazione a.a. 2019-20: ospite la direttrice del CERN di Ginevra

Venerdì 31 gennaio 2020, presso il Teatro Massimo Bellini di Catania, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019-20.

Venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 19, al Teatro Massimo Bellini di Catania, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019-20 dell’Università di Catania, il 585° dalla fondazione dell’Ateneo etneo.

Ospite di prestigio della cerimonia sarà Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern di Ginevra.

Nei prossimi giorni, tramite una piattaforma online, sarà possibile accedere alla prenotazione dei posti in sala, per assistere alla cerimonia che sarà interamente trasmessa in streaming.