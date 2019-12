Catania, Concerto di Capodanno al Bellini: sarà in diretta su Telecolor

Il Teatro Bellini ospiterà il tradizionale Concerto di Capodanno, il quale sarà trasmesso in onda e sul maxischermo installato a piazza Università.

Il Comune di Catania preannuncia il Concerto di Capodanno ospitato dal Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”, per giorno 1° gennaio 2020. Sarà quindi il tradizionale concerto a dare il benvenuto al nuovo anno.

Un evento che il sindaco Salvo Pogliese e l’Amministrazione Comunale hanno voluto fosse trasmesso in diretta televisiva su Telecolor e in streaming su lasiciliaweb.it, a partire dalle ore 18,30 di mercoledì 1 gennaio, per dare a tutti, cittadini e turisti, la possibilità di seguire un appuntamento tradizionale di tutte le grandi città europee. Si potrà assistere al concerto in diretta anche sul maxischermo di piazza Università, con immagini in alta definizione e una speciale amplificazione.

Sul palco del teatro Bellini salirà un maestro del calibro di Andrea Sanguineti. A dominare sarà il leit motiv dell’Austria Felix, dettato da Johann Strauss, padre e figlio con l’Ouverture del pipistrello e il valzer Wiener Blu.

In scena gli immortali valzer e polke, da Storielle del bosco viennese a Sul bel Danubio blu; tra gli altri brani in programma, pagine corali come il verdiano “Va’ pensiero” ed il Coro a bocca chiusa da Madama Butterfly, ma anche i cori da Carmen, Cavalleria Rusticana e Pagliacci.