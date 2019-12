UNICT – Ancora problemi online: malfunzionamenti su Studium e SmartEdu

Ancora problemi per gli studenti dell'Università di Catania: i portali online Studium e SmartEdu sono nuovamente fuori uso.

“Bel regalo di Natale”. Questo il commento degli studenti dell’Università di Catania, che si ritrovano ancora una volta a fronteggiare i malfunzionamenti di entrambi i portali universitari online, SmartEdu e Studium, senza poter prenotare prove scritte ed esami orali.

In particolare, su SmartEdu, una volta immesse le proprie credenziali, la pagina dà come risposta l’erronea scrittura del proprio codice fiscale e del PIN, chiedendo se sono state attenzionate le maiuscole e le minuscole. Nonostante i molteplici tentativi, non si può accedere al proprio portale.

Per quanto riguarda Studium, invece, una volta immesse le proprie credenziali, dopo una certa attesa, il portale fa apparire una serie di messaggi, che spiegano i vari motivi per cui non si può accedere al sito.

Dunque, due su due fuori uso: per gli studenti che intendevano partecipare al cenone di Natale a cuor leggero, sapendo di essere prenotati ai rispettivi esami, sembrerebbe che non vi sia questa speranza. Si può solo aspettare un “miracolo natalizio”, o più semplicemente, che il personale tecnico risolva ancora una volta la situazione.