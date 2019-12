“Salva Sicilia” approvato dal Governo: 10 anni per il disavanzo

“È stato trovato l’accordo: le soluzioni normative individuate saranno utili alla Regione Sicilia per ripianare il disavanzo di amministrazione, e le quote di disavanzo non recuperate, in un periodo di 10 anni”.

Così il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa a proposito del provvedimento all’ordine del giorno del Cdm. “Non ritengo sia un ragionamento di buon senso quello di pensare che tutti i problemi strutturali della Regione Siciliana, quali la responsabilità nella gestione dei bilanci regionali, debbano alla fine ricadere sui lavoratori e sugli enti locali, che ne pagherebbero le conseguenze”, sottolinea Villarosa che ringrazia il ministro Francesco Boccia per la disponibilità.

E aggiunge: “Non oso neanche immaginare senza questa norma quali conseguenze disastrose potrebbero verificarsi in futuro anche sul bilancio dello Stato Italiano. Sono veramente soddisfatto dell’obiettivo raggiunto per per la Sicilia e per l’Italia”.