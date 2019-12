Un siciliano tra i premiati di fine anno da Mattarella: chi è Giuseppe Distefano

Il 70enne originario di Riposto è tra i 32 premiati di fine anno da Mattarella. Ecco l'elenco e le motivazioni dei nuovi insigniti al merito.

Anche quest’anno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della fine del 2019 ha conferito, motu proprio, trentadue onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente.

“Il Presidente Mattarella – si legge nella nota diffusa dal Quirinale – ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.

Tra questi, c’è anche un siciliano: è Giuseppe Distefano, 70enne, originario di Riposto, in provincia di Catania. Premiato, si legge sul sito del Quirinale, “per la sua dedizione e il suo encomiabile impegno nella divulgazione e promozione della cultura del dono degli organi”.

Trenta anni fa, a seguito di un incidente stradale, ha perso il figlio di 15 anni, Luigi. Insieme a sua moglie decisero di acconsentire all’espianto degli organi. Da allora si è impegnato nell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi (Aido), anche in qualità di referente regionale. Organizza incontri nelle scuole con lo scopo di sensibilizzare i giovani sul valore della vita e sulla “cultura del dono”. Si prodiga nel portare avanti il Premio Nicholas Green. Per il suo impegno, Distefano è stato dunque nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Assieme a lui, altre 31 persone sono state nominate in tutta Italia per il loro impegno civile.