Arriva a Catania la mostra su Caravaggio: quando e dove vederla

Saranno trentasei le opere presenti, quattro delle quali autografe. Di seguito tutti i dettagli sulla mostra.

I grandi progetti culturali tornano a Catania con la mostra-evento “Caravaggio: la verità della luce”.

Dall’1 giugno al 6 ottobre Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, sarà protagonista d’eccezione in città con trentasei opere, quattro delle quali autografe, che troveranno collocazione nella nuova Pinacoteca comunale dell’ex Monastero di Santa Chiara, struttura che l’Amministrazione inaugurerà per l’occasione.

La mostra sarà presentata nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti giovedì 16 maggio, alle ore 11, dai vertici del Comune e dagli organizzatori di MetaMorfosi, alla presenza dei curatori.

L’Amministrazione comunale aprirà alla fruizione pubblica, con questa mostra, la Pinacoteca ex Monastero Santa Chiara, in via Castello Ursino 10, dopo il recupero architettonico degli spazi che per lungo tempo hanno ospitato gli uffici dell’anagrafe.

“Caravaggio: la verità della luce”, con progetto scientifico a cura di Luigi Ficacci e Pierluigi Carofano, vuole portare un contributo di conoscenza ad un periodo fondamentale dell’arte europea, dalla fine del Cinquecento alla prima metà del Seicento, intrecciandosi con quella che viene comunemente definita età barocca. La rassegna permetterà un viaggio nel mondo artistico, pieno di luci e ombre, di Caravaggio che nella sua breve, ma tormentata vita, trascorse anche un intenso periodo in Sicilia. E per alcuni dipinti si tratta di un ritorno nell’Isola, dopo il tour espositivo che, partito da Basilea, approda a Catania e proseguirà in autunno a Seul.