Quattordicesima pensionati 2024: informazioni e modalità

Quattordicesima pensionati 2024: tra giugno e luglio dovrebbe arrivare una mensilità supplementare per dipendenti e pensionati prevista da alcuni contratti collettivi.

La quattordicesima mensilità rappresenta un esempio di “retribuzione differita” spettante ad alcuni lavoratori dipendenti se prevista nel Ccnl di riferimento. Il suo ammontare matura ogni mese di lavoro e viene erogato in una volta sola in base ai tempi previsti dal proprio contratto. Di seguito i dettagli da sapere.

Quattordicesima 2024: come si calcola

Di norma, la quattordicesima è pari allo stipendio regolare ma ciò può variare in base all’azienda di riferimento. Nel conteggio vengono presi in considerazione i mesi in cui il dipendente è stato in forza presso l’azienda (ad eccezione per quelle assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima, come ad esempio: assenze non retribuite; assenze ingiustificate; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; aspettativa non retribuita; congedo parentale; cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente; sciopero).

Quattordicesima pensionati 2024: a chi spetta

La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre di ogni anno. Spetta ai pensionati solamente se:

Sono titolari di trattamenti e procedure a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria o di altri trattamenti analoghi;

Hanno almeno 64 anni di età;

di età; Possiedono un reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017) (importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato).

Quattordicesima pensionati 2024: pagamento

I pensionati riceveranno il pagamento in base ai loro redditi degli anni precedenti. Nel caso in cui il pensionato perfezioni i suoi requisiti entro il 31 luglio dell’anno in corso (di riferimento), la prestazione potrà essere liquidata sull’elargizione mensile della rata.

Per tutti coloro i quali perfezionino i requisiti per la riscossione del provvedimento in data successiva al 31 luglio e comunque compresa tra l’1 agosto e il 31 dicembre, la quattordicesima verrà elargita contestualmente alla rata di dicembre dell’anno di riferimento.