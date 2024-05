Catania, chiede alla madre di disfarsi della droga: arrestato

Lui era infortunato ed impossibilitato ad uscire di casa, così ha incaricato la madre di disfarsi della droga.

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Nesima, coadiuvati dalle unità cinofile dell’Upgsp, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato in via Capo Passero una donna che si allontanava dalla propria abitazione con fare sospetto. All’interno delle buste che trasportava la donna sono stati rinvenuti 25 grammi di marijuana.

Le indagini hanno rilevato che la donna era stata incaricata dal figlio 36enne, costretto a casa per un infortunio. L’uomo, con precedenti penali, è stato arrestato per spaccio di droga e messo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Inoltre, nell’androne dello stesso palazzo, i poliziotti hanno sequestrato ulteriori 76 involucri di marijuana (circa 65 grammi) e 7 involucri di cocaina (circa 2 grammi), già confezionati e pronti per lo spaccio.