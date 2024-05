Test medicina 2024, nel database domande errate: quali sono

Test medicina 2024: alcuni quesiti errati presenti nel database del Ministero dell'Università e della Ricerca. Ecco quali sono.

Test medicina 2024: la data del 28 maggio, nonché quella della prima tranche degli aspiranti medici che dovranno affrontare la prova d’ingresso si avvicina. In questi giorni, i candidati hanno avuto e avranno ancora la possibilità di accedere al database dei quesiti online. Tuttavia, è emerso che la banca dati del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), da cui verranno estratti i 60 quesiti della prova, contiene delle domande significativamente errate. Ecco un po’ di chiarezza.

Test medicina 2024: il database

Il database per i test di accesso ai corsi di Medicina e Veterinaria che contiene i primi 3.500 quesiti è consultabile dagli aspiranti medici online dal 5 maggio. Le 60 domande saranno estratte da questa banca dati.

I candidati al test si stanno, dunque, esercitando, eseguendo delle simulazioni in forma anonima. Attraverso un codice identificativo da inserire, inoltre, sarà possibile ripetere il test in più versioni, andando a curare quelle che sono le criticità e gli argomenti dove urge un approfondimento. I risultati delle simulazioni non rappresentano, quindi una valutazione formale delle competenze, né vengono in alcun modo associati alla persona che le esegue.

Questo strumento è stato ideato con l’obiettivo di aiutare tutti a valutare il proprio livello generale di conoscenza sulle materie oggetto dei test e a prepararsi più facilmente.

Attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contiene tutte le 3500 possibili domande e relative risposte per le prove del 28 (Medicina) e 29 (Veterinaria) maggio 2024.

Test medicina 2024: i quesiti errati

Come segnalato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), sono stati individuati dei quesiti errati, con conseguente avviso per tutti i candidati al test d’ingresso. Ecco quali sono gli errori riscontrati: