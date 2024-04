Etna, nube di cenere da 5 km: nessun disturbo per l’aeroporto

Dopo le particolari immagini che ci ha regalato recentemente, nelle scorse ore l'Etna ha deciso di farsi nuovamente sentire.

Precisamente alle ore 15:48 di domenica 7 aprile, infatti, tramite l’attività di monitoraggio messa in atto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, è stata osservata una forte emissione di cenere proveniente dal cratere Bocca Nuova. L’attività espulsiva, dalla durata di circa 5 minuti, ha fatto raggiungere alle particelle un’altezza di 5 chilometri sopra il livello del mare, le quali poi si sono disperse nell’atmosfera nel giro di pochi minuti.

Non solo cenere però, perché per ben 9 minuti consecutivi sono stati registrati anche alcuni fenomeni di tipo sismico: una sequenza di 6 eventi esplosivi sommitali, iniziati alle ore 15:01, che si sono poi conclusi con un’ultima “dimostrazione di energia” del vulcano alle 15:10.

A seguito dell’osservazione, l’analisi dell’INGV ha chiarito che l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene a livelli medi, eccetto per qualche lieve e prevedibile fluttuazione; l’attività espulsiva di cenere vulcanica, per quanto certamente spettacolare, non ha comunque causato alcuna problematica all’operatività dell’Aeroporto di Catania-Fontanarossa.