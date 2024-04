Pronto Soccorso San Marco e Policlinico: attivate stime d’attesa online

Nuovo servizio online a disposizione dei cittadini che permetterà di visualizzare le stime di attesa dei pronto soccorso.

Visualizzare le stime d’attesa online per il pronto soccorso del San Marco e del Policlinico è, ora, possibile. È stato, infatti, attivato questo sevizio molto utile all’utenza al fine di evitare il sovraffollamento delle aree di assistenza in emergenza. Basterà collegarsi alla home page del portale aziendale e i cittadini potranno conoscere in tempo reale e prima di recarsi sul luogo, quanto bisogna attendere e quanta affluenza dei pazienti c’è, a seconda del codice di gravità di priorità attribuito a ciascuno di loro dal triage, rosso, giallo, verde e bianco e valutare autonomamente se sia il caso di rivolgersi ad un presidio ospedaliero piuttosto che all’altro.

L’ obiettivo dell’azienda è quello di implementare i servizi online del sito web, grazie alla sinergia tra la società alla quale è stata affidata la gestione del portale, la Net Service, e Dedalus, fornitore del software per il pronto soccorso.