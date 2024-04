Sicilia, marzo con temperature da record: non accadeva dal 2002

Le temperature raggiungono il "record" mensile per il mese di marzo in Sicilia, ritoccando quelle precedenti che risalgono addirittura al 2002.

Le 96 stazioni della rete Sias hanno stabilito, nella giornata di Pasqua il nuovo record di temperatura in terra siciliana: si tratta di un record incredibile che, addirittura, non si registrava da ben 22 anni, esattamente dal 2002.

I nuovi valori registrati, non sono altro che effetto delle correnti di scirocco e dei venti di caduta, anomali soprattutto sul settore tirrenico, ma anche i valori registrati nelle aree interne della regione sono stati diffusamente oltre i massimi precedenti, così come è avvenuto anche sul settore meridionale centrale.

Ad analizzare questo importante record, sono stati i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano, affermando:

“Le anomalie sono state assenti o meno marcate sulle stazioni del settore ionico, esposte alle correnti ancora fresche provenienti dal mare, prima che accumulassero calore nel loro percorso nell’entroterra verso Nord-Ovest – si legge nel report – Tra esse tuttavia, per effetto dell’aria calda in quota, la stazione Linguaglossa Etna Nord a 1875 m s.l.m. con 17,6 °C ha anch’essa stabilito il suo massimo valore di temperatura del mese di marzo della sua serie avviata solo nel 2013. Il massimo valore di 31,8 °C sulla rete Sias è stato registrato dalla stazione Torregrotta (Me), che ha superato il massimo valore mensile precedente di 30,9 °C registrato il 22 marzo 2016; in quella occasione fu registrato il massimo valore assoluto di marzo dell’intera rete SIAS, 32,1 °C, che questa volta non è stato invece superato”.