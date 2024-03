Catania FC, il “Massimino” a porte chiuse per il match contro il Giugliano: è ufficiale

Anche la partita del "Massimino" contro il Giugliano si giocherà a porte chiuse. Nel pomeriggio odierno è arrivata l'ufficialità.

Era già nell’aria e ora è ufficiale. Anche il match tra Catania e Giugliano si svolgerà in uno stadio “Massimino” a porte chiuse. Si tratta della seconda volta senza pubblico in questa stagione, dopo la partita contro il Sorrento, senza supporters a seguito della sanzione scattata per l’assalto al bus dei tifosi del Pescara che si dirigeva verso lo stadio. Non è finita qui perché, com’è ben noto, i rossazzurri dovranno anche giocare la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra le mura amiche ma senza i propri tifosi.

Questo il caro prezzo da pagare a seguito degli incidenti dello stadio Euganeo durante l’intervallo dell’andata della finale contro il Padova.

Rossazzurri che vivono ancora un momento difficile e giovedì sera contro il Giugliano sarà importante fare punti per allontanare Zeoli e i suoi dalla zona playout.