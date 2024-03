Catania, Giornata in ricordo delle vittime di mafia: organizzato un corteo

Giovedì 21 marzo ci sarà a Catania un corteo in occasione della Giornata della memoria in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie.

In occasione della XXIX “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta ufficialmente dallo Stato con la legge n. 20 dell’8 marzo 2017, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con il Coordinamento provinciale di Libera, ha organizzato per giovedì 21 marzo a Catania un corteo con la partecipazione delle scuole, delle istituzioni, dei cittadini.

Il corteo partirà alle ore 9:00 dal Giardino Bellini e si concluderà all’interno della chiesa di San Nicolò l’Arena, in piazza Dante, dove alcuni alunni e rappresentanti delle scuole partecipanti leggeranno i nomi delle vittime innocenti delle mafie.

L’iniziativa, coordinata dalla responsabile dell’ufficio Attività parascolastiche, pari opportunità e politiche giovanili, Elena Granata, prevede due momenti: la lettura dei nomi e la premiazione del concorso “Una rima per la pace”.

Presenzieranno alla manifestazione l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, il direttore della direzione Pubblica Istruzione, Pari opportunità e politiche giovanili, Fabrizio D’Emilio, dirigenti e rappresentanti del mondo scolastico.