Metropolitana Catania, Fontana e Monte Po quasi pronte: quando aprono

L' apertura delle stazioni "Fontana" e "Monte Po" è vicina e breve verranno conclusi anche i lavori di rifinitura degli ingressi.

La conclusione dei lavori delle nuove fermate della metropolitana di Catania, Fontana e Monte Po, sembra essere vicina e a breve dovranno iniziare i lavori di rifinitura degli ingressi. L’ apertura della stazione Monte Po sarà parziale, con solo un ingresso attivo, ovvero quello principale, in attesa dell’apertura degli altri 2 varchi posti in via Leonardo Vigo e in corso Carlo Marx. L’ apertura delle due nuove stazioni, salvo imprevisti, dovrà avvenire nel mese di aprile.

Secondo quanto riporta la pagina Facebook “Centro Storico Pedonale – Catania”, novità in arrivo anche per quanto riguarda il passante ferroviario urbano di Catania. Sembrerebbe, infatti, che è in programma un aumento del numero dei treni circolanti.