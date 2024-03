Catania, raffiche di verbali in viale Rapisardi e via Plebiscito

Vaste operazioni della Polizia Municipale per contrastare le violazioni del codice della strada. Nel mirino, viale Rapisardi e via Plebiscito.

Il Corpo di Polizia Municipale ha svolto due nuove vaste operazioni di servizio lungo il Viale Mario Rapisardi e nell’area di Via Plebiscito, volte alla repressione dei comportamenti contrari al Codice della strada e alle normative commerciali per la vendita su area pubblica.

In particolare, nel Viale Mario Rapisardi, con la collaborazione di un equipaggio della Polizia di Stato, la Polizia Municipale, con 4 pattuglie della Viabilità e 2 pattuglie di Polizia Commerciale, ha elevato 98 verbali di violazione al Codice della Strada per soste su marciapiedi, passaggi pedonali, aree di intersezione e doppia fila.

Comminati anche 5 verbali di accertamento di violazione amministrativa ai danni di due venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli e di prodotti ittici, sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all’occupazione di suolo pubblico. I prodotti in vendita sono stati sequestrati e quelli ortofrutticoli, risultati idonei al consumo umano, sono stati immediatamente devoluti in beneficenza alla Caritas; i prodotti ittici, in cattivo stato di conservazione, invece sono stati avviati alla distruzione.

In via Plebiscito, invece, con un servizio che si è allargato anche alle vie limitrofe, le pattuglie dei reparti Viabilità e Commerciale della Polizia Municipale, in esecuzione degli indirizzi impartiti dal Sindaco Enrico Trantino e dall’Assessore alla Polizia Municipale Alessandro Porto finalizzati a sanzionare le infrazioni alle regole, hanno elevato 138 verbali di violazione al Codice della Strada e complessivi 10 verbali annonari ai danni di un commerciante su sede fissa, per mancanza di SCIA, e di 3 venditori ambulanti per mancanza di licenza, requisiti professionali e autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. I loro banchi di vendita e un ombrellone sono stati trasportati presso la depositeria del Corpo di Polizia Locale e posti sotto sequestro.