Si picchiano per strada con delle mazze da baseball: coinvolti anche minorenni

Otto giovani si sono affrontati per strada a colpi di mazza da baseball; fondamentali per le indagini le immagini delle videocamere.

Sono otto i ragazzi che sono stati denunciati dai carabinieri di Biancavilla, di cui cinque minorenni, per una rissa verificatasi il 20 novembre. Due di loro sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere, in quanto hanno partecipato alla rissa con delle mazze da baseball.

Durante lo scorso mese di novembre fu effettuata una chiamata al 112 per segnalare la zuffa tra ragazzi; all’arrivo delle forze dell’ordine i giovani avevano negato qualsiasi rissa, ma ad incastrarli sono intervenute le videocamere di sorverglianza.

Convocati in caserma insieme ai genitori, i giovani hanno confessato che la rissa che ha coinvolto ragazzi di Biancavilla e Adrano è avvenuta senza una motivazione valida.