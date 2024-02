Obiettivo Uni.Co, orientamento per futuri commercialisti: partecipa anche UNICT

Obiettivo Uni.Co: progetto per orientare alla professione di commercialista. Coinvolti 35 atenei italiani, tra cui UNICT.

Obiettivo Uni.Co è il progetto, in programma mercoledì 28 febbraio in 35 università italiane, che punta a favorire l’orientamento alla professione di commercialista negli atenei della Penisola, realizzato con il patrocinio del Consiglio nazionale e della Cassa previdenziale della categoria, in collaborazione con la Fondazione Ungdcec e Iuya (International union young accountants).

Secondo l’ultimo rapporto statistico, emerge che il Registro dei praticanti ha perso l’8,4% degli iscritti. Le cause sono da collegare al fatto che sono stati interrotti i legami con le università. Pertanto, questo progetto sembra essere un’ ottima occasione per riallacciarli e per orientare gli studenti interessati verso questa professione e i suoi sviluppi futuri. “Una giornata per illustrare i punti di forza e gli sviluppi futuri della professione — ha affermato il vertice dell’Ungdcec Francesco Cataldi —, nonché per raccontare la centralità del ruolo del commercialista sempre più presente al fianco degli imprenditori nelle varie fasi della vita delle imprese”.

Tra i 35 atenei coinvolti è compresa anche l’Università di Catania. L’ appuntamento è mercoledì 28 febbraio al Dipartimento di Economia e Impresa, alle ore 10 in aula magna.