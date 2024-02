Catania, deve scontare condanna per spaccio ma è per strada: 35enne fermato dalla polizia

La polizia ha fermato un uomo alla guida di un fuoristrada: il 35enne è infatti un pregiudicato, che sarebbe dovuto essere in carcere.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, percorrendo corso Indipendenza, insospettiti dal comportamento del conducente e dopo averlo seguito per un tratto di strada, hanno deciso di fermare in via Poulet il guidatore di un fuoristrada.

Gli agenti sono riusciti ad identificarlo: si trattava di un 35enne pregiudicato. L’uomo era stato condannato per il reato di spaccio di stupefacenti. Scoprendo che al carico dell’uomo vi è un ordine di carcerazione per scontare una pena definitiva di 2 anni e 8 mesi, immediatamente gli agenti hanno accompagnato l’uomo alla casa circondariale di piazza Lanza.

Necessario il supporto di altre volanti; infatti, durante l’esecuzione del controllo, parecchi residenti in zona si erano avvicinati e avevano circondato gli operatori, rendendo difficili le operazioni.