Annunciato nuovo disservizio idrico: dove e quanto durerà

Pubblicato un nuovo avviso firmato Sidra riguardante un disservizio idrico. Di seguito i dettagli sulle zone coinvolte.

La Sidra ha pubblicato nel suo sito online un avviso, comunicando che giovedì 18 gennaio verrà sospesa l’erogazione idrica in alcune zone della città, al fine di svolgere un intervento di manutenzione definito “improrogabile“.

Secondo quanto reso noto dalla società catanese, il disservizio idrico si verificherà a partire dalle ore 7:30 del mattino, per protrarsi circa quattro ore. La zona coinvolta sarà l’area di cantiere di via Roma incrocio via Garibaldi a Sant’Agata Li Battiati, come si legge “limitatamente alle utenze ricadenti presso via Garibaldi, nello specifico ai civici 1, 11, 13, 15, e 16“.